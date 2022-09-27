Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR!

Kuzey Ege’de rüzgarın bugün (Salı) sabah saatlerinde kuzeyinde zamanla genelinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Çarşamba günü (28.09.2022) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Az bulutlu 33

Trabzon: Az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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