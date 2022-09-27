Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Gaziantep'ten katılan Melissa İlhan kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erba’nın cesedini derin dondurucuda buldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Melissa İlhan, bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşın G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Anne Melissa İlhan çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

CESEDİNİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba’ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Lina bebek annesi babası kimdir? Lina Nazlı katili kimdir, tutuklandı mı? Lina Nazlı olayı... Lina bebek annesi babası kimdir? Türkiye’yi şoke eden olayda, 3 yaşındaki minik Lina Nazlı’nın cansız bedenine derin dondurucuda ulaşıldı. Kan donduran vahşi olayın ortaya çıkmasıyla Lina Nazlı katili kimdir sorusuna cevap aranmaya başlandı. Lina bebek annesi babası kimdir sorusunun cevabı da araştırılıyor. İzleyenleri gözyaşına boğan gelişme Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı.