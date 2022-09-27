Türkiye Gazetesi

Mersin’de Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen bir operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonun son yıllarda yapılan en büyük sahte içki yakalama operasyonu olduğu belirtildi.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Mersin’de polisevine terör saldırısı, 1 polisimiz şehit düştü Son dakika... Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Bakan Soylu düzenlediği basın açıklamasında 1 polisimizin şehit düştüğünü duyurdu. İşte son gelişmeler.

Bakan Soylu duyurdu: Mersin'de bir polis şehit oldu Mersin'de teröristlerin polis evine düzenlediği hain saldırı sonrası olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada açıklamalarda bulundu. Soylu, saldırıda 1 polisimizin şehit düştüğünü, 1 polisimizin ise yaralandığını duyurdu.