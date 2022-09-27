Türkiye Gazetesi

Sedat Gezer kimdir, nereli? Mersin’deki saldırıda şehit olan Sedat Gezer kim? Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.

Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığı belirtilmişti. Gezer’, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

SEDAT GEZER KİMDİR?

Niğdeli olduğu öğrenilen Sedat Gezer’in Mersin’e defnedileceği belirtildi. Eşi Mersinli olan ve 2 çocuk babası şehit Sedat Gezer, Niğde’ye bağlı Uluağaç köyünde doğdu. Ailesiyle birlikte Mersin'de yaşadığı öğrenilen Sedat Gezer 40 yaşındaydı.

ŞEHİT POLİSE SON VEDA

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (40), öğlende kentte toprağa verilecek.

Aslen Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Şehit Gezer, Muğdat Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecek.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine geldi. Burada Bakan Soylu bir süre bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir teröristin kimliğini önemli ölçüde belirlediklerini kaydederek, "Hangi terör örgütü olduğu da belli, PKK" dedi.

Bakan Soylu açıklamasında, "Başımız sağolsun. Akşam 22.42 civarında Mersin Mezitli'de bulunan Polis Evimize bir terör saldırısı yapıldı. Akabinde İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orada polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar. Orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 terörist ile birlikte onlar da çatışmaya giriyorlar ve 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor.

Ardından çatışma devam ederken 2 ayrı patlama sesi geliyor. 2 ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcı. Yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor, ötekisi de yaralanıyor. Bir polis memurumuzun yarası ağır değildi. Ağır yaralı olan polisimizi hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtaramıyorlar ve şehit oluyor. Diğer arkadaşımızın hayati tehlikesi yok ve ameliyatını oldu. Bir sivil vatandaşımız da balkonda otururken bir kurşun da ona isabet ediyor ama şükür onun da hayati tehlikesi yok. 2 kişi de sivil vatandaşlardan patlama dolayısıyla yüksekten atlıyorlar. Herhangi bir şeyleri yok. 1 evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Şehitler tepesinin yeri oldu, yiğidi oldu" şeklinde konuştu.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Mersin’de polisevine terör saldırısı, 1 polisimiz şehit düştü Son dakika... Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Bakan Soylu düzenlediği basın açıklamasında 1 polisimizin şehit düştüğünü duyurdu. İşte son gelişmeler.