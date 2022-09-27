Gemiyi boyayan askerler suya düşünce yürekler ağza geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğle saatlerine doğru Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede meydana gelen kazada tersanede 5 asker gemi boyuyordu.
Donanma Komutanlığında gemi boyayan 5 asker denize düştü. Askerlerden birinin duurmu ağır. Fotoğraf-İHA
2 ASKER GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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