Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki gösterildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken yapılan açıklamada, "Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama İsrailli radikal gruplar, İsrail güvenlik güçleriyle birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. Buna Dışişleri Bakanlığı'ndan kına geldi.

Son dakika... Yunan büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.