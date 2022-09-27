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Teröre darbe üstüne darbe! 13 PKK'lı terörist daha etkisiz
27.09.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 27.09.2022 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetler tarafından etkisiz hâle getirildi.
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