Türkiye Gazetesi

Son dakika: Doğu Anadolu illerinden biri olan Ardahan'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 5.0 olarak açıkladı. Deprem sonrası halk arasında panik yaşandı. Saat 17.08'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı "Geçmiş olsun Ardahan.Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. "

KARS'TAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem Ardahan'a yakın il olan Kars'ta da hissedildi. Kars'ta depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı ve panik dolu anlar yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...

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