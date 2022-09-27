Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Mersin'deki terör saldırısı) İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan parti. Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.

İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz.

(Türkiye Aile Destek Programı) Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak programla, 1 yıl boyunca geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz.

Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak."

Ayrıntılar geliyor...