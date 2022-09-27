Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir iş kazası meydana geldiğini duyurdu. Kaza sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı derhal hastaneye kaldırdı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes Bıyık şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Şehit polise acı veda! Bakan Soylu Mersin şehidi için düzenlenen törende gözyaşlarına tutamadı Mersin'de dün polisevine düzenlenen hain terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuştu. Şehit Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu2da vardı ve Bakan Soylu törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Sevgili Sedat kardeşim şuradaki polis arkadaşlar. Polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın" şeklinde konuştu.

Şehit Sedat Gezer kimdir, nereli? Mersin’deki saldırıda şehit olan Sedat Gezer kim? Mersin’de teröristlerin polisevine yaptığı saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Gezer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki; şehit Sedet Gezer kimdir, nereli?