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Ankara’ya ikinci şehir hastanesi! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
27.09.2022 - 22:55 | Son Güncelleme: 27.09.2022 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin 20'nci Ankara'nın ikinci şehir hastanesi yarın hizmete açılıyor. Tek kampüste 8 ayrı hastaneden oluşan 1.000 poliklinik, 125 ameliyathane ve 4.050 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
Etiketler : ankara,şehir hastanesi,
914076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/914076.aspx
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