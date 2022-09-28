Türkiye Gazetesi

Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. 48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

26 Eylül saat 22.45 sıralarında Tece Polisevine terör saldırısı düzenleyen 2 kadın terörist, polisle çatıştıktan sonra sırt çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirip parçalanarak ölmüşlerdi.

Şehit polise acı veda! Bakan Soylu Mersin şehidi için düzenlenen törende gözyaşlarına tutamadı Mersin'de dün polisevine düzenlenen hain terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuştu. Şehit Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu2da vardı ve Bakan Soylu törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Sevgili Sedat kardeşim şuradaki polis arkadaşlar. Polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın" şeklinde konuştu.

