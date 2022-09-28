Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Yağışların Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

28 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 29

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Meteoroloji 4 il için uyardı! Bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış ve lodos uyarısı Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı.Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İşte illerde beklenen hava durumu sıcaklıkları…