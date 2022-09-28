Türkiye Gazetesi

Didem Didar Balcı kimdir? Didem Didar Balcı ne doktoru? Bir hastaya bağırdığı görüntülerle gündem olan doktor Didem Didar Balcı’nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Hastasına çocuğunun yanında bağıran doktorun davranışları büyük tepki çekmişti.

NE OLDU?

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülere göre; tahlil sonucu göstermek isteyen bir hasta ile doktor arasında nedeni bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı.

Hastanın üzerine yürüyen Doç. Dr. Didem Didar Balcı, çocuğunu uzaklaştırmaya çalışan hastaya bağırmaya devam etti. Bu esnada etrafta bulunan hastalar ve personeller doktoru sakinleştirmeye çalıştı.

DİDEM DİDAR BALCI KİMDİR?

İlkokul, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Didem Didar Balcı, lisans eğitimini 1999’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.

2001 ile 2005 arasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dermatoloji Bölümü’nde uzmanlık alan Balcı, 2012’den beri Tepecik Devlet Hastanesi’nde dermatoloji hekimi olarak görev yapıyordu.