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Son dakika haberi... MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu terörist öldürüldü MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu "Doğan Amanos" kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.
Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist sınırda yakalandı Son dakika haberine göre; MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu 'Lehenk' kod adlı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından ' Alişer' kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
MİT'ten nokta operasyonu: Gara ve Metina'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'daki operasyonlarıyla PKK/KCK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.