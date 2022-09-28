Türkiye Gazetesi

Bu yıl yaz mevsimi bir hayli sıcak geçti. Sıcak havalar bunalttığı gibi barajları da etki etti. Yaz zamanı İstanbul'da belirli aralıklarla yağış olasa da bu yağışların barajlara pek de etkisi olmadı. Yaz mevsimini geride bıraktık ve son 2 haftadır İstanbul'da sıcaklıklar etkisini kaybetti ama barajlarda ki doluluk oranı sıcaklar nedeniyle düştü. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi.

EN FAZLA YÜZDE 89'A YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. 28 Eylül itibarıyla doluluk oranı yüzde 49,53 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 49,53. Fotoğraf-İHA

HAVA KAPALI ANCAK YAĞMUR YOK

Barajlardaki doluluk en son 2020'de yüzde 50'nin altına gerilemişti. Anadolu yakasında doluluk oranı yüzde 51.34, olarak ölçülen Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi. Öte yandan Marmara bölgesinde Bursa ve Yalova’ya yağmur yağarken İstanbul’da havanın kapalı olmasına rağmen yağmurun yağmaması dikkat çekti.

DİĞER BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul’a su sağlayan barajlarda son durum ise şöyle;

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri yüzde 50'nin altına düşerek 49,53 seviyelerine indi. Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 32.21, Büyükçekmece'de yüzde 56.41, Darlık'ta yüzde 52.42, Elmalı'da yüzde 51.56, Istrancalar'da yüzde 29.52, Kazandere'de yüzde 42.72, Ömerli'de yüzde 51.34, Pabuçdere'de yüzde 28.13, Sazlıdere'de yüzde 48.33, Terkos'ta ise yüzde 51.23 olarak kaydedildi.

Baraj gölünde kahreden olay: Arkadaşını kurtardı, kendisi öldü Alibeyköy Barajı'nda boğulmak üzere olan arkadaşını kurtaran çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul'da barajlar doluluk oranları düştü! Yüzde 60'ın altında İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri mevsimsel hava sıcakları nedeniyle düştü. Barajlar bugün itibarıyla yüzde 60'ın altına düşerek 59,94 seviyelerine indi.

Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı: 50 yıl içme suyu tereddütü olmayacak Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla gerçekleştirildi. Baraja ilişkin konuşan Muş Valisi "Bizim 50 yıllık içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak olan bir projede yürüyor bu barajla birlikte" ifadelerini kullandı.