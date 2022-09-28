Türkiye Gazetesi

Sokak lezzetleri arasında akla ilk gelen simitle ilgili Türk Standartları Enstitüsü yeni bir düzenleme hazırladı. Taslağa göre artık sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Ayrıca satışla ilgili de belli düzenlemelere gidilecek.

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi olan ve sokak lezzeti deyince akla ilk gelen simitle ilgili düzenleme için harekete geçildi. TSE tarafından hazırlanan taslağa göre simit, 4'e çeşide ayrılacak ve belli bir tadı olacak...

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi. Taslağa göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Simit, kendine has tat ve kokuda olacak acılaşmış olmayacak.

SİMİT SATIŞINDA YENİ KURALLAR GELİYOR

Simidin satışında da bir dizi kurala uyulacak. Buna göre simitler kapalı temiz camekanlar içinde muhafaza edilmek şartı ile fırınlarda ve bayilerde satılacak. Kullanılmamış, temiz ambalajlar içerisinde müşteriye sunulacak.

Bu da oldu! Eminönü'ndeki simitçi heykelinin simitleri çalındı İstanbul Eminönü'nde bulunan simitçi heykelindeki bronz simitler çalındı. Simitlerin ne zaman çalındığıyla ilgili net bilgiye ulaşılamazken, vatandaşlar "Niye çalarlar ki birkaç bronz simidi. Afiyet olsun çalanlara. Ne diyelim ki?" sözleriyle hırsızlığa tepki gösterdi.

Son dakika: Ekmek fiyatını geçti! Simit fiyatlarına yüzde 25 zam Maliyetlerin artmasıyla son bir yıl içerisinde birçok ürüne zam yapıldı. Bunlardan biri de simit fiyatları oldu. Gelen son dakika haberine göre simit fiyatlarına zam geldi. 4 TL olan simit fiyatları gelen zamla 5 liraya yükseldi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.

Simit 4 lira oldu! Fiyatı ekmeği de geçti Son bir yıl içerisinde yapılan zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri de simit oldu. Ankara'da yürürlüğe giren zam ile 4 TL'ye yükselen simit Bursa’da da 4 TL'ye yükseltildi. Böylece simit fiyatı ekmek fiyatını geçti.