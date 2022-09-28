İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Bazı ilçelerde su kesintileri başladı vatandaşlar araştırmaya başladı. Peki sular kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi saatleri…
Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.
Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.
Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.21'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.
Bakırköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 15.00'de bitmesi öngörülüyor. Basınköy Mahallesine su verilemeyecek.
Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. İkitelli Osb Mahallesine su verilemeyecek.
Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 11.00'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Koca Mustafapaşa, Cerrahpaşa ve Aksaray Mahallesinde su verilemeyecek.
Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 20.00'da bitmesi öngörülüyor. Böylelik Zeytinburnu'nda birçok mahallede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak.
Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.00'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Ahmediye Mahallesinde su verilemeyecek.
Sivas su kesintisi 22 Eylül! Sivas sular ne zaman gelecek? Sivas’ta sular saat kaçta gelecek? Sivas su kesintisi gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Sivas’ın birçok mahallesine 24 saati aşan süreler boyunca su verilemiyor. Sivas sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ise araştırılıyor. 22 Eylül Sivas su kesintisiyle ilgili Sivas Büyükşehir Belediyesi’nden de bir açıklama geldi. Peki; Sivas’ta sular saat kaçta gelecek?
Fransa'da enerji krizi: Elektik kesintilerine gidilecek Rusya’nın gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla AB ülkeleri peş peşe tasarruf tedbirlerini sıralamıştı. Fransa'da enerji sıkıntısı tartışılırken kış aylarının soğuk geçmesi durumunda evlerde elektrik kesintisinin yapılacağı belirtildi.
İzmir Buca su kesintisi! İZSU kesinti sorgulama! İzmir Buca sular ne zaman gelecek? İzmir Buca su kesintisi! İzmir’in Buca ilçesine birçok mahallede yaşanan su kesintileri nedeniyle İzmir Buca sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İZSU kesinti sorgulama sorusunun cevabı araştırılıyor.