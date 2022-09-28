Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 2 teröristin Yunanistan üzerinden ülke sınırlarımıza sızmaya çalıştığı esnada yakalandığı bildirildi. Terörsitlerden birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup oldukları öğrenildi.

"TERÖRİSTLERDEN BİRİ PKK'LI"

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." denildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullandığına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı.

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