Türkiye Gazetesi

Kremlin'den yapılan açıklamada MİR kart sisteminden ayrılmaya karar veren Türk kamu bankaları ile ilgili açıklama yapıldı ve ''ABD'nin eşi benzeri görülmemiş baskısı altında olduğu'' ifadesi kullanıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Kremlin, bankalar üzerinde dolaylı yaptırım tehdidi bulunduğuna da dikkat çekti. ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi MİR sisteminin kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen MİR'e Türkiye'den Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank dahil olmuştu. Bloomberg’ün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, bankaların MİR'den çıkmaya karar verdikleri belirtilmişti.

Türkiye'nin yanı sıra Vietnam ve Kazakistan'ın da MİR'e desteklerini çektikleri belirtiliyor.

MİR SİSTEMİ

2015'te geliştirilen Mir kartları Rusların yurt dışında ödeme yapmalarına olanak sağlıyor. Mir'e göre son yedi yılda 100 milyondan fazla Mir banka kartı çıkarıldı ve şu anda Rusların en az yarısı bu kartlara sahip.

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