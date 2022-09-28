Türkiye Gazetesi

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde sınır ötesinde terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi" ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberi... MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha! Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist etkisiz MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.