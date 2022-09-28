Ayrıntılar geliyor....
MSB duyurdu: Pençe Kilit'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika! MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri, huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına izin vermiyor. PKK'lı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son olarak MSB Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.