Türkiye Gazetesi

Kış aylarının kendini hissettirmesiyle beraber, mevsimsel gribe karşı yapılan aşılarda Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı olmak isteyen 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için randevu sisteminin oluşturduğunu duyurdu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Koca, grip aşılarının sisteme tanımlanmasının yapıldığını söyledi.

Bakan Koca, açıklamasında 65 yaş ve üzerinde olan ve aynı zamanda yüksek riskli kronik hastalığa sahip olan vatandaşlar için hazırlanan girp aşılarının e-Nabız sistemine tanımlandığını bildirdi. Bakan Koca, açıklamasına ek olarak aşıların doktor reçetesiyle eczanelerden alınarak kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Grip aşısı riskli gruplar için ücretsiz oldu! Kimler ücretsiz grip aşısı olacak? 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlar için grip aşısı uygulaması tanımlandı. Kimler ne zaman başvuracak? Aşılar nereden temin edilecek diye merak edenler bu habere dikkat! Bugünden itibaren sistemden bakabilirsiniz, işte tüm detaylar...

Bakan Koca’dan grip aşısı açıklaması: “Hazırlığımız tam, yeterli aşımız mevcut” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 vaka sayılarının artabileceğini bildirdi. Grip aşılarının ülkemize ulaştığının ve dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Koca, “Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut” dedi.