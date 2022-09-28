Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşen toplantı, saat 16.45'te başladı.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk defa yer aldı.

Kritik toplantı 4 saat sürdü ve yazılı açıklama bekleniyor.

. Son dakika... Erdoğan, gençler Türkiye'yi terk ediyor diyen muhalefete yüklendi: Her türlü sinsiliği yapıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ayrı hastaneden oluşan şehir hastanesine ilişkin, " 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesi ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. " ifadelerini kullandı. Muhalefetin 'gençlerin ülkeyi terk ettiğine yönelik söylemlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Cemil Meriç'in dediği gibi Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar aslında ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır." dedi.

MGK önemli gündem başlıklarıyla toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Masadaki en kritik konu başlıkları Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş olacak.