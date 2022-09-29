Türkiye Gazetesi

Muhalefetin sağlık yatırımlarını gölgelemek adına sosyal medya üzerinden organize ettiği manipülasyonların son halkası Etlik Şehir Hastanesiydi. Resmî açıklama olmadığı hâlde "Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak" yaygarasını koparanlar dün de hüsrana uğradı. 8 ayrı hastaneden oluşan dev Etlik Şehir Hastanesi kapılarını açtı. İddia edildiği gibi Ankara Onkoloji Hastanesi de kapatılmadı.

Türkiye’nin en büyük ve sayısız ilki bünyesinde barındıran şehir hastanesinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Her ne kadar muhalefet, çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli, bugün pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor” ifadelerini kullandı.

“HAL”İ HASTANE YAPTILAR!

Son asrın en büyük sağlık krizini, milleti, muhalefetin “sahra hastanesi” diye reklamını yaptığı derme çatma yapılara muhtaç etmeden alınlarının akıyla yönettiklerini belirten Erdoğan “Ne yaptı bu CHP? Tuttular Adana’da hali şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. Ve utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti” diye konuştu.

Erdoğan, sağlık ordusuna katılan her doktoru, asistanı, hocayı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracaklarını belirterek “Her bir hastanemizi dünya markası yapacağız” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesine kavuştuğunu, bu sayıyı ise 35'e çıkaracaklarını dile getirdi.

GİDEN PİŞMAN OLUR

Erdoğan, vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına felaketler geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Buna rağmen hâlâ başka ülkelerin, başka toplumların, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi, birey olarak bize iyilik etmek değil, tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek için süfli heveslerle ellerin, yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz.

Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların, yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz. Özellikle gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıptayla bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye’yi inşa edene kadar bize durmak, duraksamak yok, haramdır. Durmayacağız. Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle bizim için, ülkemiz için, milletimiz için değerlidir, kıymetlidir. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz."

BU HASTANEDE BİN POLİKLİNİK VAR

Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın 2’nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak. Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1.000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

Hastanede, Türkiye’nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara’nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.

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