Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Başkent Ankara, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Türkiye’nin en büyük şehir hastanelerinden birine daha kavuştu. Türkiye’nin 3. büyükşehir hastanesi Bilkent Şehir Hastanesi ile birlikte Ankara, Türkiye’nin sağlıkta parlayan yıldızı hâline geldi.

1881 yılında “Gureba Hastanesi” adıyla kurulan Numune Hastanesi ile birlikte Cumhuriyet döneminden günümüze kadar sayısız hastane ile hizmet veren Ankara, âdeta sağlığın da başkenti oldu.

Ankara’da hâlihazırda iki şehir hastanesi haricinde 19 devlet hastanesi, devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı 9 üniversite hastanesi ile üniversite hastanelerini destekleyen 15 adet eğitim-araştırma hastanesi faaliyet gösteriyor. Sağlık alanında pek çok imkân sunulan Ankara’da 45 özel hastane de yer alıyor. Şehirde ayrıca 11 ağız ve diş sağlığı polikliniği de vatandaşa hizmet veriyor.

Ankara artık sağlığın da başkenti! Onkoloji yalandı, bu hastane gerçek “Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak” diye yaygara koparan art niyetli çevreler hüsrana uğradı. 8 ayrı hastaneden oluşan dev Etlik Şehir Hastanesi kapılarını açtı.