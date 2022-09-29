Türkiye Gazetesi

Mersin’in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer’in şehit düştüğü polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, saldırının Suriye’de organize edildiği bilgisine ulaştıklarını duyurdu. Bu arada operasyon, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine sıçradı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile 17 belediye çalışanının da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet birimleri, 500 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hava destekli, Özel Harekât polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

15 GÜNDE İKİNCİ OPERASYON

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen hafta da Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin yakınları olduğu belirtilen bu kişilerden üçü suçu sabit görülerek tutuklanmıştı. PKK/KCK soruşturması çerçevesinde ikinci operasyon için dün düğmeye basıldı.

SEÇER’İN YAKIN EKİBİNDE

Arama yapılan adreslerden biri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yakın çalışma arkadaşlarından, Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in evi oldu. Gözaltına alınan Gündeş, HDP’li Akdeniz Belediyesinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. HDP’li Başkan Mehmet Fazıl Türk’ün terörle iltisakı sebebiyle belediyeye kayyum tayin edildi. Vahap Seçer, Bedrettin Gündeş’e kapılarını açtı. Gündeş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Gelişme Dairesi Başkanı yapıldı. Ardından da Basın Yayın Daire Başkanı oldu.

O TERÖRİSTLE İRTİBATI NE?

Polisevine kalleş saldırıyı düzenleyip polis memurunu şehit eden iki PKK’lıdan biri olan terörist Dilşah Ercan’ın, PKK’nın yayınlarında sözde muhabirlik yaptığı belirtiliyordu. CHP’nin “tutuklu gazeteciler” listesinde gösterdiği ve masum diye lanse ettiği Ercan’ın, Bedrettin Gündeş ile irtibatının bulunduğu değerlendiriliyor.

Terör bağlantısı şüphesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan NAR-DER’in de başkanlığını da yapan Bedrettin Gündeş’in 80’lerde THKO’ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı belirlenmişti. Bedrettin Gündeş’in, astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu dağa götürüp örgüte teslim eden Mehmet İnce ile teması olduğu, teröristlerle birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin adreslerinde 4 tabanca, pompalı tüfek, avcı bıçağı, örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi. Polis, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi...MHP Lideri Bahçeli'den Mersin'deki hain saldırıya ilişkin açıklama: Hesabı sorulacaktır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de hain terör örgütü PKK tarafından yapılan ve bir polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin "Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar duyurdu: Mersin'deki hain saldırı Suriye'de organize edildi Teröristler tarafından Mersin'de polisevine düzenlenen hain saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz" dedi. Bakan Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına, bunlara mutlaka gereği yapılacaktır" ifadesini kullandı.