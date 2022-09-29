Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beraber etkisini daha da artırdı. Başkent Ankara'da gece boyunca yağmur yağarken sabah Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde sis kendini gösterdi.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesine neden olan sis trafik akışını da olumsuz etkiledi.

Ankara'da 104 hastane halkın hizmetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen Etlik Şehir Hastanesi ile birlikte Ankara'daki hastane sayısı 104'e yükseldi.

Ankara artık sağlığın da başkenti! Onkoloji yalandı, bu hastane gerçek “Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak” diye yaygara koparan art niyetli çevreler hüsrana uğradı. 8 ayrı hastaneden oluşan dev Etlik Şehir Hastanesi kapılarını açtı.

TOKİ sosyal konut kura tarihi: 2+1 3+1 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerdeki TOKİ kurası merakla bekleniyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu kura çekilişi için heyecan dorukta. Yapılacak çekilişle toplam 250 bin konut sahibini bulacak. Başvurular 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan yapıldı. Peki; TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi hakkında merak edilen bilgiler!