Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

29 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu , öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ'ı önce hortum sonra dolu vurdu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve misket büyülüğünde dolu etkili oldu. Yağış yaklaşık 15 dakika sürerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4 il için uyardı! Bu bölgelere dikkat: Kuvvetli yağış ve lodos uyarısı Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı.Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İşte illerde beklenen hava durumu sıcaklıkları…