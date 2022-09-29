Türkiye Gazetesi

Rafael Sadi kimdir, kaç yaşında, nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi hakkında araştırma yapılıyor. Bir televizyon kanalındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Rafael Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la üniversite arkadaşı olduğunu söyledi.

“AYNI SIRADA OKUDUK”

Sadi,"Diploması var mı yok mu tartışılan Erdoğan’la dört yıl üniversitede aynı sırada okuduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.

RAFAEL SADİ KİMDİR?

1955 yılında Kasımpaşa ilçesinde doğan Rafael Sadi, çocukluk dönemini İstanbul'da geçirdi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokulu, şimdiki adı ile Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıra arkadaşı olan Rafael Sadi, yaşamını İsrail’de sürdürüyor ve gazetecilik yapıyor. Bir yandan da yazarlık çalışmalarını yürüten Sadi, bir dönem Türkiye’de de köşe yazıları yazmıştı.

Sadi’nin dedeleri İspanya'daki soykırımdan kaçarak Osmanlı'ya yerleşmiştir. Uzun yıllar boyunca İstanbul’da yaşamışlardır.