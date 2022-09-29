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Son dakika haberi... Bakan Kurum Ardahan'daki depremin hasarını açıkladı! Çok sayıda bina hasarlı
29.09.2022 - 14:38 | Son Güncelleme: 29.09.2022 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Bakan Kurum :"Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp, adımlarımızı atacağız."
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914820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/914820.aspx
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