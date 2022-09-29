Türkiye Gazetesi

Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen metrosu durakları nelerdir? İstanbul’da ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir metro hattı daha devreye alınıyor. Pendik ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nı bağlayacak bu metro hattı Anadolu Yakası’nda ulaşımı da ferahlatacak. Böylelikle havalimanına raylı sistem bağlantısı olacak.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü hizmete açılacak. Bu metroyla Pendik’teki yoğunluk da bir nebze olsun rahatlatılacak.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı birleştirilecek yeni hatta günlük 1 milyon 20 bin yolcu taşıma kapasitesi olacak.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN METRODURAKLARI

7,4 kilometre uzunluğundaki hattın 4 istasyonu bulunuyor. Tavşantepe metro istasyonundan başlayan hat, Fevzi Çakmak – Hastane durağı, Yayalar durağına uğrayacak. Kurtköy İstasyonu’ndan sonra son durak Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.