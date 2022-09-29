Türkiye Gazetesi

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Biz 85 milyonuz, bu çerçevede mücadelemizi sürdüreceğiz ve refaha ulaşacağız. Güvenli ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Devletimiz nerede problem varsa, problemlerin çözülmesi için bunun çalışmasını yapıyor.

Şu anda Türkiye olarak TSK olarak en yoğun günleri yaşıyoruz, burada birinci mesele hudut güvenliği. Şu anda birlik sayısı bakımından altyapı bakımından ve teknolojik cihazların kullanılması bakımından en üst en ileri seviyedeyiz. Mehmetçik hudutların korunması için gereken ne varsa yaptı, yapıyor.

40 yıldan beri bu asil milletin başına bela olan bu terör belasından milletimizi kurtaracağız. Kürt kardeşlerimiz hiçbir zaman PKK'nın peşinde değildir, DEAŞ nasıl ki Müslümanların temsilcisi değildir, PKK'da hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz!

Terörist nerede, hedefimiz orası, biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve onların egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Biz teröristlerin peşindeyiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele devam edecek. Burada durmak yok, teröristler nerede hedefimiz orası, 2 gün önce ayın 27'sidne TSK gitti 140 km girdi ASOS'ta 16 mağarayı büyük bir başarı ile vurdu ve tahrip etti, bu devam edecek!

Mehmetçik girilemez denilen neresi varsa girdi ve çıktı.