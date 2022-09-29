Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ile mücadele kadar hain terörün finans kaynağı ile de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Eren Abluka operasyonları ile bölücü ve hain terör örgütü PKK'nın finanas kaynakları bir bir yok ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 49'uncu gününde Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

EREN ABLUKA OPERASYONLARI İLE DARBE VURMAYA DEVAM

Aramalarda, 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Adana'da narkoterör operasyonu: 7 gözaltı Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelerde narkoterör uygulaması yaptı.

Son dakika haberi... Eren Abluka ile listeye bir çizik daha! 'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 3 terörist etkisiz Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütünün 2'sinin turuncu, 1'inin gri kategoride olduğu belirlendi. Öldürülen teröristleri kimlikleri belli oldu ve 1 milyon TL ödülle arandıkları öğrenildi.

Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.