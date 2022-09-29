Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GÜBRE VE TAHIL İHRACATI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"MÜZAKERELERE BİR ŞANS DAHA VER"

Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise şunlar aktarıldı: Erdoğan, Rusya'nın İjevsk şehrinde okula yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı diledi.

Liderler, enerji konularında görüş alışverişinde bulundu. Rusya'nın Türkiye'ye doğalgaz tedarikine ilişkin sözleşmelerin uygulanması ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin ortak inşaatı çerçevesinde enerji sektöründeki etkileşime olumlu bir değerlendirme yapıldı. Rusya ve Türkiye Başkanları, Soçi ile Semerkant'ta yaptıkları toplantılarda varılan anlaşmaların uygulanmasını vurguladı

ERDOĞAN'A 'TAHIL' TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasını da konuştu. Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı ile Rus tarım ürünleri ve gübre ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmasının uygulanmasına Türkiye'nin katkısından dolayı teşekkür edildi. Aynı zamanda, Rusya'dan dünya pazarlarına gıda ve gübre tedarikinin önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere, bu tahıl paketi anlaşmasını tam olarak bir kompleks içinde uygulama ihtiyacına dikkat çekildi

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TERÖR EYLEMİ"

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki sızıntılar da ele alındı. Putin, sızıntılar hakkında 'sabotaj' değerlendirmesinde bulundu. Rusya, benzeri görülmemiş bu uluslararası terör eylemini BM Güvenlik Konseyi'nde acilen tartışmaya açacak.

"İLHAKLAR HUKUKA UYGUN"

Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Donbass Bölgesi'ndeki, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da gerçekleşen halk referandumlarına yönelik Erdoğan'ı bilgilendirdi. Seçimlerin şeffaflığı konusunda, uluslararası hukuk norm ve ilkelerine tam uyumlu olarak gerçekleştiği vurgulandı. Söz konusu referandumlar BM'nin 1966 İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve 1975 Helsinki Nihai Anlaşma hükümlerine uygun yapıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları hepimize kültürel diplomasi kapısı açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz" diyerek, "Bu oyunlarla yok olmaya yüz tutan kültürel bir zenginliği yaşatmak istiyoruz. Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açılacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız."açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında! Dünye genelinde merkez bankaları enflasyona karşı faiz artışına giderken, büyümeyi hedefleyen Türkiye'nin enflasyonla mücadelede faiz indirimine gitmesi dikkat çekiyor. Bugün Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Erdoğan, "Faiz en büyük düşmanımdır" diyerek, düşüşün daha da devam edeceğine işaret etmişti.