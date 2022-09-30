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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! 5 şüpheli gözaltında
30.09.2022 - 08:50 | Son Güncelleme: 30.09.2022 - 08:54
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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