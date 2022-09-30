Türkiye Gazetesi

Birçok ilde vatandaşlar üzerinde baskı ve tehdit oluşturan organize suç örgütleri şiddet gibi yöntemlere başvurarak üstünlük sağlamaya çalıştı ancak hem bakanlık hem de Emniyet buna izin vermedi ve yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon başlatıldı. Organize suç örgütleri İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması amacıyla 20 ilde "Müsilaj-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.

Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.

20 İLDE 233 KİŞİ İÇİN DEV OPERASYON

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

Emniyet'ten 16 ilde Müsilaj Operasyonu: 263 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nca 16 ildeki suç örgütlerine düzenlenen eş zamanlı “Müsilaj” operasyonunda gözaltı sayısı 263'e yükseldi.

Organize suç örgütlerine 'Tümör' operasyonu İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Tümör” operasyonu başlatıldı.

İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı İzmir'in 4 ilçesinde 320 polis ve 177 jandarma personelinin katılımıyla organize suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.