Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyon örgütün eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelikti. MİT nefes kesen operasyonla teröristlere darbeyi vurdu ve 1'i ölü olmak üzere 19 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın Suriye'deki TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler düzenlemek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi. MİT'in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

EYLEM GİRİŞİMLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini takip ettiklerini, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

Operasyonlarda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 14 boş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 4 AK-47 şarjörü, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4 paket çelik bilye, 84 akü, 1 M-16, 3 keskin nişancı dürbünü, 7,65 milimetre çapında 2 tabanca ile bir otomatik tüfek ele geçirildi.

Son dakika haberi... MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 3 PKK/PYD'li terörist Suriye'nin kuzeyinde yakalandı MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

Son dakika haberi... MİT'ten kırmızı listeye bir çizik daha! Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist etkisiz MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyonu: Gara ve Metina'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'daki operasyonlarıyla PKK/KCK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.