Türkiye Gazetesi

Türk siyaseti açısından önemli bir isim olan milletvilinden acı haber geldi. 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak 80 yaşında hayatını kaybetti. Konuya ilişkin acı haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

SÖZCÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 80 yaşında hayatını kaybeden eski milletvekili Durak'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Sözcü Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, 19. 20. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yapan Durak evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak’ın kardeşidir.

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