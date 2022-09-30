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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Ada'da biz de gereğini yapacağız
30.09.2022 - 11:05 | Son Güncelleme: 30.09.2022 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız"
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,ABD,GKRY,haber,gündem,
915180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/915180.aspx
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