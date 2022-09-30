Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"İktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde pek çok çevrenin garipsediği yaklaşımları vardı. Her küresel kriz bizim yaklaşımlarımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır.

"KENDİ ÖZGÜN EKONOMİ POLİTİKAMIZI OLUŞTURDUK"

Kendi özgün ekonomi politikamızı oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ile doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyorduk.

Türkiye, bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır. 20 yıl önce ülkemizin asırlık ekonomi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir program başlattık. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanlarıyal siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Onun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık.

"OYUNLARIN HER BİRİNİ AYRI AYRI BOZDUK"

Bizi siyasi istikrarsızlığa, terör bataklığına sürükleme gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk. Son sahne ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştu. Görünür hiçbir sebep olmadığı halde ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biziz.

"KURULAN TUZAKLARI BOŞA ÇIKARDIK"

Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisi faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk. Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla öne çıktık."

Detaylar birazdan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında! Dünye genelinde merkez bankaları enflasyona karşı faiz artışına giderken, büyümeyi hedefleyen Türkiye'nin enflasyonla mücadelede faiz indirimine gitmesi dikkat çekiyor. Bugün Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Erdoğan, "Faiz en büyük düşmanımdır" diyerek, düşüşün daha da devam edeceğine işaret etmişti.

Erdoğan, Putin ile görüştü: Müzakerelere bir şans daha ver Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.