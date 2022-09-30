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Son dakika haberi.. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Kirişci duyurdu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
30.09.2022 - 12:24 | Son Güncelleme: 30.09.2022 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz."
Etiketler : Son dakika,
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