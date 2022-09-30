Türkiye Gazetesi

Cezaevi izinleri ne zaman biter? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevlerinde tutuklu bulunan mahkumlara Covid-19 pandemisi nedeniyle izin verilmişti. Mahkumlar cezaevinden çıkmış ve izinler 2 ay sürelerle tekrarlanmıştı. Eylül’ün sona ermesiyle cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği yeniden gündem oldu. Peki; cezaevi izinleri ne zaman biter?

CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTER?

TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile sunulan önerge ile teklife, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin madde ihdas edildi.

Kabul edilen maddeye göre, COVID-19 salgınının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

CEZAEVİ İZİNLERİ KAÇ KEZ UZATILDI?

Daha önce 12 kez uzatılan açık cezaevi izinlerinin normal şartlarda 31 Mayıs tarihinde sona ermesi planlanıyordu. İzinler 2 aylık periyotlar halinde uzatılmaya devam etmişti.

DÖNMEYENLER FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

DÖNÜŞ SÜRECİ BELLİ OLDU

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Ağustos 2023'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Ağustos 2023'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.