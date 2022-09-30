Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi maaş promosyonu haberini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İBB’den çalışanlarına tek seferde 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesi yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Polis promosyonu ne zaman ayın kaçında yatacak? Polis promosyonu ne zaman yatacak? 27.000 TL EGM polis promosyonu ne zaman verilecek? Emniyet Genel Müdürlüğü binlerce polisin ve polis yakınının beklediği promosyonu duyurdu. Polisler tek seferde ve peşin olarak ödeme alacak. Vakıfbank ile yapılan görüşmelerin ardından 36 ay için verilecek promosyonun tarihi belli oldu.

EGM polis promosyon ne kadar oldu? Polis promosyon miktarı açıklandı! Vakıfbank EGM promosyon anlaşması! Yüzbinlerce polis ve ailesinin beklediği EGM promosyon kararı belli oldu. EGM polis promosyon ne kadar oldu? Vakıfbank ile devam eden görüşmelerin ardından yeni promosyon anlaşması imzalandı. Enflasyon hesaba katılarak sözleşmedeki miktar güncellendi. Sosyal medyaya sızan iddialara göre 27.000 TL promosyon ücreti ön plana çıkıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili beklenen açıklama geldi!

Son dakika... EGM'den Polis promosyonu açıklaması: Her personele 27 bin TL ödeme Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; polislere 27 bin lira promosyon ödenecek. Söz konusu promosyonlar 1 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacak.