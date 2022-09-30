Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele kapsamında yurt içindeki teröristlere barındıkları mağaralar dar edildi. Hakkari'de Eren-Abluka-37 operasyonları kapsamında bir terör mağarasında 3 bölücü ve hain teröristin cesetleri bulundu. Hakkari’nin Kavaklı köyü kırsalında terör örgütü tarafından daha önce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı bir mağarada 3 teröristin cesedine ulaşıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda cesetleri bulunan teröristlerin daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Mağaranın ise operasyon sonrasında imha edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mağarada yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof marka tüfek ve şarjörü, 240 adet Doçka mühimmatı, 28 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 1 adet basınçlı gaz tüpü, 17 adet gaz maskesi, 9 adet gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet yazıcı, 64 adet bardak ve 1 adet jeneratör ele geçirildi.

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