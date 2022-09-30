Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı'ndan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin süreç hakkında bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerin yer aldığına işaret edilerek, Özer'in, Arnavutluk'a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021'de uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Özer'in Arnavutluk'ta bulunduğuna yönelik bilgi üzerine 11 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk'tan ülkemize iadesinin talep edildiği kaydedildi.

Özer'in, 30 Ağustos 2022'de Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanarak tutuklandığının Arnavutluk tarafından Türkiye'ye bildirilmesi üzerine, 31 Ağustos 2022'de Arnavutluk makamlarına, iade talebinin 11 Haziran 2021'de iletildiği hatırlatılarak, talebe istinaden iade sürecinin bir an evvel başlatılmasının istendiği vurgulandı.

'KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR'

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına, iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek, ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir. Dolayısıyla, bazı basın ve yayın organlarında çıkan şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir."

Ayrıca açıklamada, 19 Eylül 2022'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği hatırlatılarak, Bozdağ'ın konuyla ilgili hassasiyeti dile getirdiği kaydedildi.

Milyonluk vurgun yapan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in dolandırıldığı ortaya çıktı Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri olan Thodex kripto para vurgunundan sonra yurt dışına kaçan Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2017 yılında dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer’in “kullanıcım paramı çaldı” diyerek şikayette bulunduğu davalının ise “Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız” dediği iddia edildi. 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer’in hala sürdüğü öğrenilen davada 595 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'i saklayanlar yakalandı Son dakika haberine göre; Arnavutluk’ta düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

‘Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi Thodex soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Firari Faruk Fatih Özer’in abisi ve kız kardeşinin aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.