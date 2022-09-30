Türkiye Gazetesi

​Kurumun internet sitesindeki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Tekrar gündem oldu! Cezaevi izinleri ne zaman biter? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi? Eylül ayının sona ermesiyle açık cezaevinde kalan ve Covid-19 iznine çıkan mahkumların durumunun ne olacağı da merak ediliyor. Binlerce mahkum pandemi döneminde izne çıkarılmış ve belirli periyotlarda sağlanan izinlerle bu izin uzatılmıştı. İzinlerin devam edip etmediği ise mahkum ve yakınları tarafından araştırılıyor. Peki; cezaevi izinleri ne zaman biter? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi?

Bir devir kapandı... 'Silivri' artık Marmara Cezaevi Türkiye'de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin isminin, Marmara olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Söz konusu kararın ardından, cezaevinin girişindeki tabela değiştirildi.

Cesedi kaldırımda bulunmuştu... Cinayeti itiraf eden teyze cezaevine gönderildi Ankara'da yol kenarında ölü olarak bulunan 2 yaşındaki çocuğun, akli dengesi bozuk olan teyzzesi tarafından kaçırıldığı ve zehirlendikten sonra cesedinin yol kenarına atıldığı iddia edilmişti. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden teyze, tutuklanarak cezaevine gönderildi.