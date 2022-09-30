Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası bir yazılı açıklama yaparak, görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.

"AÇIK YARALAR KAPANMADAN ÜLKE HUZUR BULMUYOR"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması! 'Bazı suçlar kapsam dışı kalacak' diyerek duyurdu: İktidar ile konuşmaya hazırız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'af' konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sadece belli başlı suçları kapsayacak bir çalışma için iktidarla konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

AK Partili Dağ’dan Dilşah Ercan'ın 'DNA raporunu açıklayın' diyen Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen terörist Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan hakkında 'DNA raporunu açıklayın' diyen Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hamza Dağ'dan sert tepki geldi: Dağ, “İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız” dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap: Bizi yine şaşırtmadın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mersin'deki teröristin DNA raporu ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Bizi yine şaşırtmadın" açıklamasında bulundu.