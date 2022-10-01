Türkiye Gazetesi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

15 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polisevi saldırısında yeni görüntüler: Kahraman polisimiz yaralı halde teröristi patlattı 26 Eylül'de Mersin’de bulunan Tece Polisevine gerçekleştirilen hain terör saldırısında canı pahasına teröristleri içeri sokmayan kahramanlar polislerimiz olası bir faciayı önledi. Olay sıcak sıcaklığını korurken polislerimizin çatışmalarından yeni görüntüler geldi. Görüntüde yaralı polisimiz teröristi vurup patlatıyor.

Polisevi saldırısında yaralanan polis: Teröristleri vurmasaydık katliam olurdu Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk, o anları anlattı. Öztürk "Sedat Gezer ile vatan, millet için çarpıştık. O şehit düştü ancak ben olamadım. Keşke olsaydım" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'nin polisevi saldırısı kınama açıklamasına sert tepki: Siyasi sahtekarlık AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın ismini vermeden Mersin'deki polisevine saldırıyı kınayan HDP ile ilgili değerlendirmede bulundu. 'Terör eylemleri karşısında “her türlü şiddete karşıyız” diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır.'' diyen Çelik ''Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.' ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Rus-Ukrayna politikasını yorumlayarak “Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır” dedi.

Polisevi saldırısının faillerinden PKK'lı Dilşah Ercan CHP'nin 'tutuklu gazeteciler' raporunda! Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu saldırının faili Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan, CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde ölmüştü.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Mersin’de polisevine terör saldırısı, 1 polisimiz şehit düştü Son dakika... Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Bakan Soylu düzenlediği basın açıklamasında 1 polisimizin şehit düştüğünü duyurdu. İşte son gelişmeler.