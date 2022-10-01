Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

TBMM Genel Kurulu, üç aylık aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak. Yeni yasama yılının açılışı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kuruluna hitap edecek. 4 Ekim Salı gününden itibaren de yasama çalışmaları başlayacak. AK Parti, Meclis’te öncelikli ele alınacak konuları da belirledi. Buna göre, 2023 bütçe görüşmelerine kadar, aralarında 2 bin liraya kadar olan icralık borçların devlet tarafından üstlenilmesi, KYK kredi faizlerinin silinmesi, çalışanlara verilen yol, yemek ve bin liraya kadar olan yakıt desteğinin gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulması düzenlemesinin de bulunduğu torba teklif görüşülecek. Torba teklifte ayrıca araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınırı şartını delmeye çalışanlara 300 bin liraya kadar ceza verilmesi, AYM tarafından iptal edilen, Fiyat İstikrar Komitesinin kurulmasına ilişkin kararnamenin kanun ile düzenlenmesine dair hükümler de yer alacak.

Her kesime müjde... Meclis'in ilk gündemi torba yasa Torba yasa ile başta EYT olmak üzere ihracatçının yeşil pasaport problemi, işverene elektrik ve doğalgaz desteği, yemek desteği, üç milyon vatandaşın icralık fatura borcu çözüme kavuşturulacak.